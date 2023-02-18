نيوكاسل 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستغلب فريق ليفربول على نضيره نيوكاسل بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سانت جيمس بارك وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل ثنائية ليفربول اللاعب نونيز في الدقيقة 10 واللاعب كودي جاكبو عند الدقيقة 17.وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //23:02ت م0113