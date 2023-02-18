الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستعود عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم إلى الدوران في منطقة الغرب بعد توقف نحو عشرة أشهر، مع إقامة مباريات دور الـ 16 بنظام التجمّع في قطر يومي الأحد والاثنين.وتلعب غداً مباراتين حيث يلتقي الدحيل القطري مع نظيره الريان القطري، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، وتستكمل بعد غد مواجهات دور الـ 16, بلقاءين حيث يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، والهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.وفيما تقام مباراتا ربع النهائي الخميس المقبل في قطر ونصف النهائي في 26 شباط/فبراير، يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 نيسان/أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 أيار/مايو.ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الجاري، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الاوروبية.وكان دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيم بنظام التجمع في السعودية في إبريل الماضي.ويلتقي الدحيل بطل المجموعة الرابعة مع الريان وصيف الأولى في مواجهة قطرية خالصة على ملعب الثمامة, وهذه رابع مواجهة تجمع فريقين قطريين بعد لقاءات الدحيل والسد في 2015 والدحيل والجيش في 2016 والدحيل والسد في 2019.وتأتي المواجهة في ظروف متباينة للفريقين، حيث يتصدر الدحيل الدوري المحلي، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه العربي، فيما يقدم الريان مستويات مخيبة منذ انطلاقة الموسم ويحتل المركز التاسع، لكنه سيدخل المواجهة بدوافع معنوية جيدة بعد فوزه على الأهلي 4-0 في المرحلة الماضية من الدوري القطري.وعلى ملعب الجنوب، يلعب الشباب مع ناساف وهو ينافس بقوة على لقب الدوري المحلي حيث يحتلّ الشباب المركز الثالث بالتساوي بـ 40 نقطة مع النصر والاتحاد.في المقابل، بلغ ناساف هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه، وهو يخوض المواجهة مفتقداً للمباريات التنافسية، حيث لم تنطلق بعد مباريات الدوري المحلي.ويتطلع الهلال إلى الاحتفاظ باللقب ورفع رصيده القياسي إلى خمسة ألقاب، حيث يلتقي شباب الأهلي دبي الإماراتي على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.ويخوض شباب الأهلي المباراة وهو في صدارة الدوري الإماراتي.أما الممثل الثالث للسعودية فهو الفيصلي الذي بلغ الأدوار الاقصائية قبل أن يتعرض للهبوط في الدوري المحلي، وهو يلاقي فولاد خوزستان الإيراني.// انتهى //23:13ت م0115