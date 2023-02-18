الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسيطمح نادي الشباب السعودي في مواصلة العروض القوية، عندما يتقابل مع ناساف الأوزبكي غداً على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.ويدخل نادي الشباب المباراة بمعنويات عالية، حيث يتساوى في صدارة ترتيب الدوري السعودي، في حين لا يزال ناساف لم يبدأ الموسم المحلي الجديد، وبالتالي فإنه يغيب عن المباريات التنافسية منذ فترة.وكان الشباب السعودي تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي.في المقابل حصل ناساف على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة خلف الفيصلي السعودي، مقابل 7 نقاط للسد القطري و6 للوحدات الأردني.وأكد مدرب نادي الشباب السعودي فيسنتي مورينو في المؤتمر الصحفي أن كل تركيزه منصب على قيادة الفريق من أجل تجاوز دور الـ16 في البطولة.وقال المدرب: كان هنالك حديث كثير عن هوية الفريق الذي قد نواجهه في الدور ربع النهائي، ولكنني أود أن أقول إن كل فريق بلغ هذه المرحلة من البطولة هو فريق جيد للغاية.وأضاف: نحن لا نفكر حالياً بالدور ربع النهائي، كل تركزينا منصب على مباراة دور الـ16 في هذه المرحلة, وأن فريقه لن يستهين بالفريق المقابل.في المقابل اعتبر مدرب ناساف روزيكول بيردييف أن فريقه مستعد جيداً للمباراة، وقال: نحن كنا نستعد لهذه المباراة منذ فترة طويلة، الأجواء داخل الفريق وفي التدريبات كانت جيدة للغاية، واللاعبون يتطلعون لخوض المباراة.وأوضح: نحن لم نبدأ الموسم الجديد في أوزبكستان، ولكننا كنا نستعد للمواجهة من خلال خوض العديد من المباريات الودية، وأعتقد أننا سنكون جاهزين تماماً.// انتهى //23:28ت م0117