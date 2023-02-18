القاهرة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي للتايكوندو اليوم مشاركته في منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو التي أقيمت في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري، بمشاركة 393 لاعبًا ولاعبة من 35 دولة.وحققت لاعبة المنتخب دنيا أبو طالب المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن 53 كجم في ختام منافسات البطولة, كما حقق اللاعب رياض الظافري في اليوم الأول للبطولة المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن 58 كجم.وتوج الفائزين رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو محمد مصطفى، ورئيس الاتحاد العربي للتايكوندو إدريس الهلالي، ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ايدي إيزاكا.// انتهى //23:29ت م0119