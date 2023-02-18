الجبيل 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، حفل سباقه الرابع عشر للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، بخمس جوائز سيارات باسم صاحب السمو الأمير سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر، فاز بالشوط الأول المخصص الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات، المركز الأول الجواد إيزي ديس فيلوتيس لإسطبل ماجد المنصوري، وفي الشوط الثاني المخصص الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد الاحق لإسطبل عبدالله الدوسري, أما في الشوط الثالث المخصص المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 3 سنوات، حقق المركز الأول الجواد مناضرة لإسطبل فؤاد القصير, والشوط الرابع المخصص الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد يا زمان لإسطبل مبارك المطيري.وفي الشوط الخامس المخصص الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد نيازي لإسطبل عبدالله السهلي.// انتهى //23:57ت م0120