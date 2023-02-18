لندن 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسفاز فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأربعة أهداف مقابل هدفين على أستون فيلا، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.وبهذه النتيجة يصل الأرسنال إلى 54 نقطة، فيما يبقى أستون فيلا في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.وتعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد السيتي إلى 52 نقطة، فيما يبقى فورست في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة.// انتهى //00:09ت م0001