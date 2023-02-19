الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلادهوزير الخارجية يلتقي المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألمانيلإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا..تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 385 مليون ريالفيصل بن فرحان يلتقي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية النمساوصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن«الأمن العام»: احذر من الأشخاص الذين يغرونك بربح جوائز مالية عن طريق الاتصال أو الرسائل«سلمان للإغاثة» يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في جنديرس بسوريةفيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية باكستانبرئاسة وزير الرياضة.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تعقد جمعيتها العمومية غداًفيصل بن فرحان يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطاليةالقبض على مخالفين و5 مقيمين لارتكابهم حوادث جنائية في جدةمسوحات إحصائية ميدانية لقياس مدة الطواف والسعي بالمسجد الحراممستشفى حوطة بني تميم العام ينجح في إنعاش 3 توائم حديثي الولادةضبط (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم نحو طن من نبات القات المخدرزلزال بقوة 5.5 درجات يهز وسط تركياوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (المربع الجديد) : لطالما كانت الرياض محط اهتمام قادة المملكة على مر العصور، ولطالما كانت هذه المدينة شاهداً على تاريخ البلاد، وما حفل من أحداث مهمة، تحكي كيف كانت المملكة، وكيف أصبحت، بعزيمة قادتها الذين أدركوا أهمية الرياض، ومكانتها في قلب المملكة والعالمين العربي والإسلامي.وأشارت إلى : أبرز محطات الاهتمام بالرياض قديماً، ما شهدته في خمسينات القرن الرابع عشر الهجري، ببناء مجموعة من القصور الملكية خارج سور الرياض القديمة، سميت بـ "قصور المربع"، وتتابعت بعد ذلك مع تعاقب السنين، شواهد التمدن وميلاد العاصمة الحديثة، حيث قاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للعاصمة، التحول الذي طرأ على المدينة التي تعد أسرع مدن العالم نمواً، وتحولت خلال أكثر من نصف قرن، من بلدة صغيرة تحيطها الأسوار، إلى مدينة عصرية، يشار لها بالبنان.وزادت : وتتواصل الاهتمامات بالرياض، وبلغت ذروتها في زمن رؤية 2030، وفيها يرسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان معالم نهضة جديدة بالمدينة، التي أضحت إحدى الحواضر ذات التأثير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال صناعة مربع جديد، يهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض.وأعتبرت : المشروع سيكون نوعياً في أهدافه، التي تتنوع بين اقتصادية وسياحية وترفيهية وثقافية، إذ يهدف إلى تطوير مستقبل العاصمة، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، بما يصل إلى 180 مليار ريال، مع استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساعد على ذلك امتداد مساحة المشروع إلى أكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان.وختمت : ما سبق، يجعل المشروع بمثابة تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، يضاف إلى ما سبق أن شركة تطوير المربع الجديد، ستعمل على بناء أيقونة "المكعب" ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، بحيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم..// انتهى //07:02ت م0005