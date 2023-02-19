مكة المكرمة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة بوكالة المعارض والمتاحف في معرض "بينالي الفنون الإسلامية" بمحافظة جدة، الذي يعقد خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ٢٣ أبريل ٢٠٢٣.وتشمل المشاركة إقامة معرض أول بيت، الذي يُعبر عن حس الانتماء والتواصل الذي يجمع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مستقيًا الإلهام من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي ، حيث يركز البرنامج على عدد من الموضوعات منها: إحياء الماضي في المستقبل، وكيف يضيف تراث العالم الإسلامي إرثه الثقافي للمجتمع المعاصر، والفنون الإسلامية من الداخل.يذكر أن الرئاسة شاركت في المعرض بالعديد من المقتنيات التاريخية والأثرية، التي تعود أقدمها لعام 65 للهجرة كعمود الكعبة المشرفة، والطيب المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة من الداخل والخارج، وسلم الكعبة المشرفة وبابها وميزابها، وقفل باب الكعبة ومفتاحه من عام 1309هـ، وباب الكعبة المشرفة الذي أمر بُصنعة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على حسابه الخاص في عام 1363هـ، وواجهة من النحاس المطلي كانت مُثبته فوق الفتحة الواقعة بين المنبر والمحراب في المسجد النبوي، الذي يعود تاريخها لعام 1277هـ، كما تأتي هذه المشاركة لإثراء المعارف والتجارب الثقافية في كل ما يخص الحرمين الشريفين في كل المحافل.// انتهى //08:53ت م0009