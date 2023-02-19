بيش 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، بطولة شتاء جازان للرياضات البحرية، التي أقيمت بشاطئ محافظة بيش ضمن فعاليات مهرجان شتاء مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية, بحضور المحافظ الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، ومدير عام مكتب فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني.وشارك في البطولة التي تنظمها الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، ومكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان "50" متسابقاً على ثلاث فئات للدبابات البحرية (جلوس محترفين - واقف محترفين - جلوس سبارك )، إضافة لمسابقة قوارب الليزر الشراعية والاستعراض الليلي للفلاي بورد.وعقب تكريم المشاركين في البطولة، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين فاضلي أن الفعاليات كانت متنفساً رائعاً لأهالي المنطقة وزوارها ونالت استحسانهم، لافتاً الانتباه إلى أن عدد زوار شاطئ بيش منذ انطلاق المهرجان بلغ أكثر من 50 ألف زائر.// انتهى //09:03ت م0010