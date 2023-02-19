نجران 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسيؤدي أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران اليوم, الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة شكلت لجانًا لمتابعة سير الاختبارات وتنظيمها، ومتابعة تفويج الطلاب والطالبات بالمباني إلى قاعات الاختبارات، وانصرافهم بعد الانتهاء منها، إضافة إلى متابعة تنظيم حركة المرور داخل المدينة الجامعية لضمان حضور الطلاب والطالبات للاختبارات وفق الأوقات المحددة لتأديتها وضمان انتظامهم.// انتهى //09:07ت م0011