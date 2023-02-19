الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 19 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 130 عقارًا و 28 سيارة بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 19 إلى 26 فبراير 2023م.وتتنوع العقارات إلى أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد أصول الشرقية الإلكتروني، ثم مزاد ودق الجنوب الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في المنطقة الجنوبية، ثم مزاد أركان الإلكتروني لبيع عقارات تقع في كل من مدينتي الطائف ومكة المكرمة ، ثم مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد عوالي نجد الإلكتروني الذي يقام في منطقة الرياض، ومزاد روّاد جدة الإلكتروني الذي يقام في مدينة جدة، ثم مزاد جوهرة حائل الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة حائل، ثم مزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينتي جدة والطائف، ثم مزاد سهم القصيم الذي يقام على عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد سوار الشرق الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد المكارم الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد ثراء مكة الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة مكة المكرمة، ثم مزاد الشراع الذي يقام على عدة عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد ربوع جازان الذي يقام على عقارات بمنطقة جازان، ثم مزاد شرق القصيم الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد عنوان الإلكتروني الذي يقام على عقارات مميزة بمدينة الرياض، ثم مزاد فرص القريات الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمحافظة القريات، ثم مزاد سندس الإلكتروني الذي يعرض عقارات في كل من مدينتي تبوك وحائل، بالإضافة إلى مزاد طريف للسيارات الإلكتروني الذي يقام على 28 سيارة متعددة الموديلات, كما يمكن الاطلاع على حساب مزادات "إنفاذ" عبر منصة تويتر @infathAuctions.يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //09:48ت م0012