بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسحققت أكاديمية القصيم الرياضية المركز الأول في بطولة الملتقى الدولي للأكاديميات لكرة القدم تحت 14 عاماً، والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة والشباب المصرية .وحققت الأكاديمية المركز الأول بعد تغلبها بركلات الترجيح على نادي أهلي تعز اليمني، وضمت البطولة فرقاً وأندية وأكاديميات عربية وأفريقية وأندية مصرية وحصل لاعب أكاديمية القصيم عبدالعزيز نايف الحسون، على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، بالإضافة لتحقيق الأكاديمية جائزة أفضل فريق كروح رياضية بالبطولة.وأشار رئيس بعثة الأكاديمية سليمان الدويغري إلى أن هذه المشاركة الخارجية الخامسة للأكاديمية بعد حصولها على أكثر من إنجاز في دول الكويت والبحرين والإمارات.// انتهى //10:13ت م0014