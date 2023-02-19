القاهرة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية للبلاد.واهتمت بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ المنعقد في إطار قمة دول الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الـ "٣٦"، التي انطلقت أعمالها أمس في أديس أبابا.وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول العربية والأفريقية، مطالبًا بضرورة توظيف إمكانيات الدول الأعضاء في المنظمتين في شتى المجالات.ونقلت عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قوله، إن قيادة البلاد ليس لديها أطماع سياسية تحركها، ولا تسعى إلى خوض الانتخابات، مشددًا على اهتمام القيادة بشئون ومصالح الشعب السوداني والسعي لحلها.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا إلى أكثر من 45 ألف شخص.// انتهى //10:48ت م0018