إسلام آباد 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير الذي أكد على ضرورة تظافر الجهود الوطنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.074 حقيبة إيوائية في منطقتي ميربورخاص وعمركوت بإقليم السند الباكستاني، استفاد منها 7.518 متضررًا من الفيضانات.وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من خلال الحصول على برنامج دعم اقتصادي من صندوق النقد الدولي.وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال ثمانية إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش ـ خرسان" و"حركة طالبان باكستان" المحظورتين خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.كما تابعت صحف إسلام آباد تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا حيث تستمر أعمال الإغاثة والإنقاذ مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.// انتهى //11:04ت م0021