الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:11ت م0039