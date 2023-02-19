تبوك 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستنظّم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، غداً بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ملتقى افتراضي بعنوان "تطبيقات تقنية النانو في الطاقة الخضراء والمستدامة"، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.ويهدف الملتقى إلى التعريف بعلم وتقنية النانو وربطها بالطاقة الخضراء والمستدامة وتوضيح أثر استخدام تقنية النانو في هندسة الخلايا الشمسية و تحسين المكثفات فائقة السعة وهندسة ربط مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء و التعريف بالعمارة المستدامة من خلال التقنية المتقدمة.ويستهدف الملتقى منسوبي التدريب التقني والمهني في التخصصات العلمية والهندسية ومنسوبي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في التخصصات العلمية وجميع فئات المجتمع المهتمين بالطاقة المستدامة.// انتهى //12:15ت م0041