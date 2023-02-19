الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسانتهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الشمالي الغربي من إنشاء خزانين بسعة 2000م3 لكل خزان في مركزي الثمد والصلصلة التابعين لمحافظة خيبر، بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.وأكدت الشركة مضيها في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية وفق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في نسب التغطية، بجانب رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات، مفيدة أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجيتها وأهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المائية والبيئية في منطقة المدينة المنورة بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة والشركة.// انتهى //12:18ت م0042