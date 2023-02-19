بكين 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسارتفعت صناعة البتروكيماويات بالصين في الإيرادات خلال 2022 فيما تراجعت بالأرباح.وذكر اتحاد الصين لصناعة النفط والكيماويات أن صناعة البتروكيماويات سجّلت إجمالي إيرادات 16.56 تريليون يوان في عام 2022، بزيادة قدرها 14.4 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجع إجمالي أرباحها بنسبة 2.8 في المئة إلى 1.13 تريليون يوان.وصعد حجم الواردات والصادرات للمنتجات البيتروكيمائية في 2022 بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي إلى 1.05 تريليون دولار أمريكي.وبلغ حجم إنتاج النفط الخام بالصين 205 ملايين طن في عام 2022، بزيادة 2.9 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً العام الرابع على التوالي من النمو، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 217.79 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 في المئة على أساس سنوي.// انتهى //12:21ت م0043