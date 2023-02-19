الداير 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأكد عدد من المزارعين المشاركين في مهرجان البن السعودي " العاشر" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير أن هذه النسخة من المهرجان استثنائية سواء في التنظيم أو تنوع الفعاليات أوفي الإقبال مقارنة بجميع النسخ السابقة.وأجمع المشاركون في المهرجان أن الطلب هذا العام على محصول البن الذي تنتجه مزارع منطقة جازان يفوق المعروض، نظراً لجودته العالية والسمعة الجيدة التي حققها مهرجان البن من عام إلى آخر.وأوضح المزارع مبارك بن حسن المالكي أن الإقبال من قبل المتسوقين والزوار كثيف منذ بداية المهرجان وجاء مواكباً لدقة التنظيم وتنوع الفعاليات التي جذبت الزوار ونالت استحسانهم.من جانبه نوه المزارع جابر بن فرحان المالكي، بالإقبال من المتسوقين وارتفاع نسبة مبيعاته من محصول البن الفاخر، مشيدًا بالتنظيم في المهرجان هذا العام وتعدد الفعاليات التي جاءت عاملاً محفزاً لجذب المتسوقين وزوار المعرض.وأثنى مالك أحد مزارع البن الخولاني وإنتاج الشتلات، على حسن التنظيم من قبل فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه ومحافظة الداير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مبيعات جميع العارضين لمحاصيلهم من البن .يذكر أن هذه النسخة من المهرجان شهدت فعاليات متنوعة على المسرح المفتوح ومسرح الطفل واحتفالات متواصلة منذ انطلاق المهرجان، بالإضافة إلى المتاحف التراثية والمعارض المميزة والليالي الفنية ، وركن السياحة، وفنون الطهي .// انتهى //12:22ت م0044