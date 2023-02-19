الجزائر 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس في كلمته في افتتاح القمة الأفريقية الـ36 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن الجزائر ستعمل على إعلاء صوت أفريقيا في مجلس الأمن الدولي بداية من العام 2024 حيث ينتظر أن تتولى مقعداً غير دائم فيه.وأشارت إلى توجيه رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية شكره للجزائر، خلال افتتاح القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، على ما قامت به من أجل لم شمل الإخوة الفلسطينيين، وتعزيز الجبهة الداخلية.وتابعت صحف الأحد مجريات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في دورته الـ59، مشيرة إلى تركيز المشاركين في الاجتماعات على الأزمة الأوكرانية.// انتهى //12:23ت م0045