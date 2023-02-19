عام / "الأرصاد " ينبه من عوالق ترابية على محافظتي الطائف وميسان
الأحد 1444/7/28 هـ الموافق 2023/02/19 م واس
الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على محافظتي الطائف وميسان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الروية.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة ٨ مساءً .
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