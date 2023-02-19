الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على محافظتي الطائف وميسان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الروية.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة ٨ مساءً .// انتهى //12:25ت م0046