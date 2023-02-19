جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق مسح ميداني ضمن مشروع دراسة لتطوير وتحديث نموذج النقل والأدوات اللازمة لإعداد مخطط النقل الشامل التفصيلي ، بالتعاقد مع شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية ، حيث سيسهم المشروع في وضع الخطط المستقبلية لمنظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.وأوضحت الأمانة، أن المسوحات التي تنفذها ميدانياً ستستمر لعدة أشهر، وستتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج مدينة جدة، وذلك لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية لها، فيما سيشمل العمل الميداني إجراء مقابلات مع الأسر في المنازل بهدف مسح الرحلات المرورية اليومية للسكان، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتسهيل هذه التحركات وتقليل المدة الزمنية لأي رحلة.وأهابت أمانة جدة، بجميع الجهات والمواطنين والمقيمين التعاون مع ممثليها "شركة الأبحاث الإحصائية للأعمال" في إجراء هذه المسوحات وتقديم المعلومات الصحيحة لتحقيق الهدف من الدراسة، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الباحث الميداني من خلال البطاقة الرسمية ورمز التحقق الموضح عليها، في حين يمكن الحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم الملاحظات عبر الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940.// انتهى //12:34ت م0048