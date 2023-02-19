جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسحققت عضوة هيئة تدريس قسم تقنية المختبرات بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، المركز الأول "الجائزة الكبرى" والميدالية الذهبية لاختراعها "الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط IIFME بدولة الكويت ، بمشاركة 235 مخترعاً ومخترعة يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.وحصل المشروع على براءة اختراع في المجال الطبي من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.ويتمثل الاختراع بفحص طبي تشخيصي مبسط للكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارح الرحم قبل غرسها (أطفال الأنابيب)، كما يميّز الفحص دقته التي تتجاوز نسبة 98%، إذ تم ربطه ببصمة الحمض النووي وأن المناطق التي يتم فحصها لكل كروموزوم هي مناطق جديدة ومميزة، بالإضافة إلى سرعته ودقته وتكلفته المنخفضة.كما يمكن تطبيق هذا الفحص في الكشف عن اعتلالات الجنين أثناء فترة الحمل للتأكد من سلامته قبل الولادة، وبالتالي تسهم براءة الاختراع في مساعدة كثير من الأسر المحتاجة لفحوصات الأجنة بتكاليف ميسورة على الجميع.// انتهى //12:37ت م0049