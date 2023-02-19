الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسبدأ المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول للكريكيت في أكاديمية زاس في الرياض أمس الأول؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لفرق النخبة والمقامة في تايلند خلال الفترة 22 فبراير حتى 1 مارس.ويُجري الأخضر تدريباته على فترتين صباحية ومسائية للتركيز على تطوير اللاعبين مهارياً واستكشاف أبرز الصعوبات الفنية والعملعلى تجاوزها.وشدد مدرب المنتخب السعودي للكريكيت كبير خان على أهمية المعسكر كونه يهدف لتطوير اللاعبين والنهوض بمستويات أدائهم الفنية،وزيادة احتكاكهم الرياضي.ويضم المعسكر 14 لاعباً من لاعبي المنتخب الأول للكريكيت حيث حرصت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي للكريكيت على وضع خططلتطوير المنتخب السعودي الأول وجميع الفئات السنية من خلال المعسكرات المقامة في الموسم الرياضي لعام 2023م.// انتهى //12:47ت م0051