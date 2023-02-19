بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم , هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور ، التي تمثل تسيير 20 شاحنة محملة بـ 160 طنًا من التمور ، و 16 ألف كرتون مياه ، ستوجه إلى ثلاث مناطق بالحد الجنوبي .ونوّه سموه بهذه الهدية التي تُمثل عادة سنوية تعوّد أهالي المنطقة عليها لدعم جنودنا الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي، وإهدائها لهم مع قرب دخول شهر رمضان، مؤكداً أن هذا الإهداء شيء يسير وقليل مما يقدم لإبطال الوطن الذي يقدمون أراوحهم فداء للوطن، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة.حضر التدشين وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظو المحافظات ، وعدد من المسوؤلين بالمنطقة.// انتهى //12:47ت م0052