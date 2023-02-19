كانبيرا 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسشاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، في مهرجان الثقافات المتعددة لهذا العام ٢٠٢٣م، المقام في العاصمة الأسترالية كانبيرا، من خلال جناح خاص عرضت من خلالها عدد من الجوانب الثقافة السعودية والعادات والتقاليد الأصيلة وتعريف الزائرين بالمشروعات والمبادرات السعودية مثل (نيوم، ذا لاين، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر).واستغلت السفارة هذه الفرصة للترويج للسياحة في المملكة.ولاقى الجناح السعودي إقبالاً كثيفاً من زائري المهرجان، كما استقبل زيارات خاصة من قبل معالي حاكم العاصمة الأسترالية ومعالي وزير التعددية الثقافية الأسترالي وعميد السلك الدبلوماسي وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.ويعد هذا المهرجان أحد المناسبات الثقافية في عموم أستراليا إذ تشارك فيه أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى العديد من الجاليات المقيمة لعرض ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وإحداث تقارب مجتمعي بين الجميع.// انتهى //12:52ت م0053