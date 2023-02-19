جيزان 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد بن بندر الدويش، الذي يزور المنطقة حاليًا.وفي بداية الاستقبال رحّب سمو أمير جازان باللواء الدويش، مؤكدًا سموه الدور المهم للسجون وضرورة العناية بالمساجين والاستمرار في تقديم برامج الإصلاح والتأهيل، مشيدًا في الوقت نفسه، بالدعم الذي تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، للسجناء وأسرهم.وبحث سمو الأمير محمد بن ناصر، مع اللواء الدويش، عدداً من الموضوعات المتعلقة بسجون المنطقة وبرامجها التأهيلية التي تسهم في إصلاح وتهذيب النزلاء وتوجيههم وترشيدهم لكل ماهوا أفضل.وأعرب مدير عام السجون، عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على اهتمامه ومتابعته لسير العمل في سجون المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة فيها.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري ، ومدير السجون بمنطقة جازان اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني.// انتهى //14:11ت م0075