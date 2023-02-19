الرياض 28 رجب 1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م واسيبدأ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، في 21 من شهر فبراير الجاري، أول زيارة رسمية للمملكة، للمشاركة في منتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي سيعقد دورته الثالثة يومي 20 و 21 فبراير 2023م.وسيناقش شتاينر في المنتدى مع الشركاء الدوليين في مجال التنمية والشؤون الإنسانية، سبل توحيد الجهود في مجالات العمل الإنساني والإنمائي وبناء السلام في إطار الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية التدخلات الإنمائية الاستباقية والوقائية في الاستجابة للأزمات الناشئة بسبب الصراعات.وسيطلع مع شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقدم الذي أحرزته المملكة في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ورؤية المملكة 2030.كما سيناقش شتاينر خلال المنتدى الشراكات طويلة الأمد القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المملكة من أجل دعم جهود التنمية، وفرص تعزيز تلك الشراكات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء الدور المتنامي والريادي للمملكة في قيادة العمل التنموي والإنساني في مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الدول العربية ومجموعة العشرين.ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً موثوقاً به في المملكة لأكثر من 40 عاماً، حيث يدعم أولويات التنمية في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتعد زيارة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر أول زيارة رسمية له إلى المملكة منذ تعيينه.// انتهى //14:12ت م0076