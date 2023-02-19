عرعر 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم مسابقة حملة السلامة المرورية بالمنطقة وهي إحدى البرامج التوعوية التي تقدمها لجنة السلامة المرورية بالمنطقة ، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة .وتستهدف المسابقة إلى تعزير السلوكيات الإيجابية وخفض السلوك السلبي لمستخدمي الطريق لضمان سلامة الجميع ، كما تعمل على رفع مستوى الوعي من خلال إشراك المجتمع باختيار أفضل الرسائل والمشاركات التوعوية ، وحثهم على القيادة الآمنة، وحمايتهم ورفع كفاءاتهم الثقافية للحد من الحوادث المرورية وذلك لبناء مجتمع حيوي واعد .// انتهى //14:13ت م0077