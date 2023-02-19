حائل 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم عن بعد مؤتمر حائل للموجات فوق الصوتية، الذي ينظمه تجمع المنطقة الصحي على مدى ثلاثة أيام في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.ونوه سموه خلال كلمته عبر الاتصال المرئي بدعم القيادة الحكيمة ــ حفظها الله ـ ، ومتابعة معالي وزير الصحة، مؤكداً أهمية المؤتمر ، ومرحباً بجميع المشاركين فيه من مختلف مناطق المملكة .وانطلقت بعد ذلك الجلسات العلمية، وورش العمل والمحاضرات والمعرض المصاحب له والخاص بأجهزة الموجات فوق الصوتية وأحدث التقنيات المستخدمة لخدمة المرضى، وذلك بمشاركة جامعة حائل وجمعية السعودية للأشعة بالمملكة والإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية.// انتهى //14:14ت م0079