عرعر 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في ديوان الإمارة اليوم المشاركين في ورشة السلامة المرورية التي تستضيفها المنطقة وتستهدف نشر التجارب والمبادرات الناجحة للسلامة المرورية, والخطط المنفذة في جانب السلامة المرورية، إلى جانب تقارير ومؤشرات الأداء، ووضع التوصيات المناسبة لرفع مستوى السلامة المرورية.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية للحد من حوادث الطرق والإصابات والوفيات والآثار الاقتصادية، مبينًا أن العمل المخطط التكاملي المُقاس والمتطور هو السبيل الأمثل لتحقيق ما ينشده الجميع برفع مستوى السلامة المرورية.ونوه سموه بما يحظى به قطاع المرور من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية، مثنياً على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية و تعزيز مفهومها وحمايةً للأرواح والممتلكات، وتخفيفاً مما تسببه الحوادث من معاناة وألم وخسائر.// انتهى //14:15ت م0080