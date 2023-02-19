الرياض 28 رجب1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسعقد اليوم في الرياض ملتقى الأعمال السعودي الليتواني الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال من البلدين.وأكد وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا أن بلاده يمكنها توفير منتجات غذائية وزراعية عالية الجودة للسوق السعودي، متطلعاً لتوقيع اتفاقيات تجارية وتعاون أكبر بين البلدين في مجال الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، مفيدًا أن منتجات بلاده الغذائية تصل إلى أكثر من 52 دولة حول العالم لما تتميز به من جودة عالية.من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن التبادل التجاري بين المملكة وليتوانيا شهد تطوراً إيجابياً في عام 2022م، وأن السوقين السعودي والليتواني يتمتعان بمزايا نسبية متعددة تتيح مجال واسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وليتوانيا بلغ 375 مليون ريال في العام 2021.// انتهى //14:38ت م0082