الدمام 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، 5 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ عدد من المبادرات التطويرية في محافظة الخبر، وذلك بمقر الأمانة.وتضمنت الاتفاقيات إنشاء "ميدان التأسيس" بطريق الملك سلمان مع تقاطع طريق الملك سعود، وبناء مجسم جمالي على طريق الملك سعود بالتقاطع مع طريق الملك فهد، وإنشاء "دوار السالية"، و "ميدان سرى" في طريق الملك سعود، وبناء "مجسم وطن" في تقاطع طريق الأمير تركي مع طريق الأمير فيصل بن فهد.وأوضح المهندس الجبير أن هذه الاتفاقيات والمبادرات المجتمعية تسهم في تطوير وتجميل المدن، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تأتي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية في الأمانة، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة.// انتهى //14:53ت م0088