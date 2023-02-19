الأحساء 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس، حفل سباقه السادس عشر للموسم الفروسي للموسم الحالي 1444 هـ، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكون السباق من سبعة أشواط مسافة الشوط الأول 1200 متر والشوط الثاني 1600 متر مقسم على جزأين، والأشواط الثالث إلى الخامس 1400 متر وكانت مسافة آخر شوطين 2000 متر، حيث فاز بالشوط الأول إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2021م نجمة باريس للمالك مسلم حسن الحسن المدرب، والشوط الثاني "ج1" إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح والرابحة 0-3 فاز برمان للمالك سلطان برمان العجمي، وفاز بـ "ج2" إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح والرابحة 0-3 فاز ولد ناسكة للمالك سعيد عبدالله المخيدر .أما الشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م، فاز أميرة لين للمالك فهد عبدالله الحميدي، وفاز بالشوط الرابع إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ( أفراس )+4 هبت للمالك عبدالله عيسى المذن، وفاز بالشوط الخامس مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصلية جاكور للمالك فؤاد محمد الجلال، وفاز بالشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات مواليد 2019م، يشوش للمالك سعيد عبدالله الموسى، وكانت نتيجة الشوط السابع والأخير إنتاج السعودية مفتوح الدرجات فوز محدد للمالك إبراهيم سليمان الخليفة .// انتهى //15:32ت م0095