الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسنظمت كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يوم البحث العلمي في بهو الكلية؛ بهدف عرض الملصقات العلمية ومشاريع التخرج لطالبات الكلية، في الفصل الدراسي الثاني عام 1444هـ ، وذلك انطلاقًا من الأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها.وشارك في الحدث 36 بحثاً علمياً من خلال تصويت أكثر من 600 صوت، ترشح منها أربعة أبحاث فائزة، وجاء في المركز الأول بحث (قواعد الإسناد وموقف المشرع السعودي منها)، وحصل على المركز الثاني بحث (تقنيات الذكاء الاصطناعي وموقف الأنظمة السعودية من استخدامها)، فيما حصد المركز الثالث بحث (الآليات الفعالة للحماية الجنائية للشيك في ضوء النظام السعودي)، وفي المركز الرابع (حقوق السجناء والموقوفين في المملكة العربية السعودية).وفي هذا الصدد أكدّت وكيلة البحث والابتكار في كلية القانون الدكتورة عبير العيسى، على أهمية يوم البحث العلمي وأثره في غرس الثقافة البحثية للطالبات، إضافة إلى تنمية مهارات العرض والتقديم وبث روح التنافس بين الطالبات، لتحفيزهم وتشكيل جيل واعد من الباحثات.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تسعى إلى تشجيع الدراسات والأبحاث التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية، بوصفها محركاً أساسياً لبناء الاقتصاد المعرفي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطالبات لإجراء الأبحاث، وتهيئة البنية التحتية والموارد والأنظمة وتمويل وتسويق الأبحاث.// انتهى //15:39ت م0096