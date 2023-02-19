بريدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً, بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان, عددا من المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تصل إلى 40 مشروعًا تعليميًا، بقيمة تبلغ 611 مليون ريال.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح أن المشاريع التعليمية تشمل المدارس الحكومية ، والأوقاف التعليمية، بالإضافة إلى المجمعات والمنشآت التعليمية الأهلية، بطاقة استيعابية تقارب 30 ألف طالب وطالبة، منوها بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم للمناشط والمناسبات التي تصب في تجويد العملية التعليمية، وتعزز من مقومات تحقيق الأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة، في منظومة تعليمية ومعرفية تنافس دول العالم.// انتهى //15:55ت م0098