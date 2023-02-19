أبوظبي 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستنطلق غدًا فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية لمدة 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثرمن 1350 شركة من مختلف دول العالم.وتشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، منها 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي أوزباكستان، وأيرلندا، ونيجيريا، ومونتينيغرو، وليتوانيا، والكويت، وبنغلاديش، وكولومبيا بالإضافة إلى موناكو.وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى بمشاركة العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، والبحرين، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، والهند، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعرض هذه السفن في ميناء أدنيك وميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.// انتهى //16:22ت م0103