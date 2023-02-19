عام / انطلاق معرضي آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي غدًا
الأحد 1444/7/28 هـ الموافق 2023/02/19 م واس
أبوظبي 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس
تنطلق غدًا فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية لمدة 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثرمن 1350 شركة من مختلف دول العالم.
وتشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، منها 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي أوزباكستان، وأيرلندا، ونيجيريا، ومونتينيغرو، وليتوانيا، والكويت، وبنغلاديش، وكولومبيا بالإضافة إلى موناكو.
وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى بمشاركة العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، والبحرين، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، والهند، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعرض هذه السفن في ميناء أدنيك وميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.
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16:22ت م
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