الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.وجرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.كما شهد اللقاء بحث جميع الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:30ت م0106