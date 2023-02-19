الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوقّعت شركة الدرعية اتفاقيةً مع الاتحاد السعودي للفروسية لتكون شريكًا إستراتيجيًا لبطولات الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك ضمن سعي الشركة والاتحاد لتحقيق إستراتيجيتهما، وتعزيز دور القطاعات المختلفة في دعم رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد.وأكّد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فھد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع الاتحاد وشركة الدرعية من حيث دعم قطاع الفروسية، وتعزيز حضوره محليًّا وعالميًا، منوهًا بما تحظى به رياضة الفروسية من رعاية ودعم من قبل القيادة الرشيدة، وذلك لما للفروسية من رمزية وارتباط وثيق بتاريخ المملكة وهويتها العربية.من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون القائم بين الشركة والاتحاد الذي يتضمن جذب وتنظيم واستضافة بطولات وأنشطة الفروسية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير مراكز تعليم الفروسية والتعاون المشترك لتنظيم العديد من الدورات التدريبية للفروسية والحكام والمدربين وتبادل الخبرات.ويعمل الاتحاد السعودي للفروسية ضمن مشاريعه إلى تعزيز ثقافة الخيل وارتباطه بالتاريخ السعودي حيث يعتزم إقامة مركزٍ للفروسية بالتعاون مع شركة الدرعية، بوصفه من أوجه التعاون المستقبلية في مجال الاستشارات بين اتحاد الفروسية وشركة الدرعية.// انتهى //16:31ت م0107