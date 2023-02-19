القاهرة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 096ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 93ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 61ر17326 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 22ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 8ر4504 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 36ر0 في المئة، مسجلاً مستوى 64ر3001 نقطة.// انتهى //16:32ت م0108