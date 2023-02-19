نجران 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة نجران, 954 جولة للإصحاح البيئي خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن خططها لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام, أنّه جرى خلال الجولات أعمال مكافحة لـ 484 منزلًا وورشة، ومعالجة 114 مستنقعًا بالمبيدات الحشرية تشكل بؤر تجمعٍ للحشرات الضارة, إضافة إلى 165 جولة للإدارات الحكومية.// انتهى //16:41ت م0111