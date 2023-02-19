جيزان 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساختتم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج دورة "مهارات الهايكنج المتقدمة"، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.وأفاد مدير شؤون الهايكنج بالاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فارس حجار، أن الدورة تهدف إلى صقل وتنمية مهارات مرشد الهايكنج وفق اشتراطات دولية وضعها الاتحاد الدولي للتسلق وصعود القمم UIAA.وأشار إلى أنه تم تدريب المتدربين على مفهوم مرشد الهايكنج ومتطلبات رخصة الهايكنج، وفوائد رياضة الهايكنج، والسمات الشخصية لمرشد الهايكنج، ومهارات التخطيط ومهارات المشي ومهارات التجهيز للمعدات والملاحة والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال وأنواع الربطات ومهارات، الإنزال ومهارات الحد من المخاطر وإجراءات الطوارئ والسمات القيادية لمرشد الهايكنج، مبينًا أن الاتحاد السعودي سيقوم بتكثيف الدورات المتخصصة لهذه الرياضة في منطقة جازان.// انتهى //16:41ت م0112