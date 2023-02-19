عمّان 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم مدير مديرية الدفاع الإلكتروني في الجيش العماني العميد الركن محمد بن صالح بن أحمد الفارسي، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف التي تخدم القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //16:42ت م0113