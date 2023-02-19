واشنطن 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسابتكر الدكتور السعودي يحيى محمد القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة هاورد، تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بما يدعم التوجه الوطني للاستثمار في السيارات الكهربائية.وروى القحطاني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تفاصيل تلك التقنيات التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلا: "إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية 12 دقيقة بعدما كانت تستغرق ساعات، كما تمكن من تقليل وزنها إلى نحو 20 ، وبالتالي خفض التكلفة، مما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية".وأضاف: أن الخطوة القادمة التي يطمح لها هي توطين ما توصل إليه عبر بحث نشره فريق يقوده وانتهى من المرحلة الأولى من تسجيله كبراءة اختراع إلى منتج تجاري، وذلك من خلال إنشاء شركة استثمارية محلية ليكون المنتج سعودياً.وشدد القحطاني على أن مشروعه جزء أساسي في إستراتيجية المملكة العربية السعودية في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، مشدداً على أن منتجه سيسهم في توطين هذه الصناعة في هذا المجال الذي ينمو بشكل غير مسبوق.وأردف بالقول: "إنتاج السيارات الكهربائية حقق نمواً كبيراً من 200 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 15 مليون سيارة في 2022".// انتهى //16:56ت م0114