الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك, نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.كما شهد اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //16:58ت م0115