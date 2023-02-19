الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة التاسعة من "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023" في الثامن من شهر مارس المقبل بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وذلك بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية.وأوضحت الهيئة أن المنتدى يستضيف حضوراً رفيعاً من أصحاب المعالي وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في القطاع، وستسلط جلسات وعروض نسخة هذا العام الضوء على أبرز الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذه الأسواق، والتي يعد من أبرزها مؤشرات تقرير إنترنت السعودية وتوجهات IDC" " للمملكة والعالم.وتدعو الهيئة المختصين والمهتمين بحضور المنتدى ومتابعة أعماله للتسجيل من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني: https://www.cst.gov.sa/sl/ict23 .// انتهى //17:04ت م0117