باريس 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم بجانب عدد من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أقيم خلال يومي 14-15 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.وتمحورت مشاركة معالي الوزير في هذا الاجتماع الدولي حول دور السلوك التجاري المسؤول في الاقتصاد العالمي، كما ناقش مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.وخلال زيارته الرسمية لجمهورية فرنسا، التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بمعالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، حيث تناقش حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.والتقى معالي الإبراهيم بالأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركنتزس. وجرى خلال اللقاء بحث ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو 2030.وضمن سلسلة اجتماعاته مع الوفود رفيعة المستوى على هامش الاجتماع الدولي، ناقش الوزير الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي لشركة إيجيس ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، لوران جيرمان، جهود المملكة الرائدة في تمكين القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.وتحدّث معالي الإبراهيم أيضاً مع معالي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، حول آخر التطورات الاقتصادية وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي جانب آخر من اللقاءات على هامش الاجتماع الدولي، استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، التقدم الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة.وفي لقائه مع معالي الإبراهيم، ناقش وزير العمل في جمهورية الدومينيكان، لويس ميغيل دي كامبس، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.واستعرض معالي الإبراهيم مع معالي وزير شؤون أوروبا والتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، أوليفييه بيشت، أبرز التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.والتقى معالي الإبراهيم مع معالي وزير الاقتصاد والعمل بجمهورية النمسا، مارتن كوشر، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.كما تباحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في المملكة المغربية محسن الجزولي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وبحث معالي الإبراهيم مع معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، هيلين بودليجر أرتيدا، تعزيز العلاقات الاقتصادية وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.واختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم سلسلة اجتماعاته بلقاء مع معالي وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ناقشا فيه عددًا من مجالات التعاون بين البلدين وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:06ت م0118