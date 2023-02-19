الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسضمن مبادرات stc المجتمعية لتعزيز المعرفة الرقمية لكافة فئات المجتمع في المملكة وتحقيقاً لأهداف الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ، تتواجد "الحافلة الذكية" بمحافظة شقراء لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة بعد مرورها بمحافظتي القويعية والدوادمي وذلك بالتعاون مع شركة هواوي.وحظيت الحافلة بتوافد عشرات الزوار من كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول، ومساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال، حيث استقبلت الحافلة في محطتها الأولى والثانية بمحافظة القويعية والدوادمي على مدار ثلاثة أيام لكل منها عدداً من المستفيدين من كبار السن عبر حضورهم للجلسات التدريبية والتوعوية، فيما انتقلت الحافلة إلى محطتها الثالثة بمحافظة شقراء ، مستكملة مسيرتها لباقي محافظات المملكة.وتسعى مجموعة stc عبر مشروع الحافلة الذكية إلى تمكين التحول الرقمي الشامل وتعزيز المعرفة الرقمية عبر دعم جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تسخير كافة التقنيات الحديثة، بدءاً بمساهمة أكثر من 60 مدرباً ومسؤول تنظيم من أكاديمية stc في تهيئة وتطوير الحافلة للمرحلة الأولى؛ وصولاً إلى تصميم منهج متطور يلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن.يذكر أن الحافلة الذكية التي دشنها أمير منطقة الرياض ستتوجه في مرحلتها الأولى بعد محافظتي القويعية والدوادمي إلى كلٍ من شقراء، وروضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، بهدف الوصول إلى أكثر من ألف مستفيد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي، وسيواصل المشروع طوال فترة عمله عقد ورش العمل والجلسات الاستشارية مع المستفيدين.ويأتي مشروع الحافلة الذكية استمراراً للمشاريع التي تقدمها مجموعة stc ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم المجتمعات والقطاعات غير الربحية، واستكمالاً لجهودها في مجال الاستدامة بهدف تحديد مستقبل مستدام، ومضاعفة الأثر الإيجابي البيئي والاجتماعي، انطلاقاً من مكانتها الريادية بصفها أبرز وأهم مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.// انتهى //17:29ت م0119