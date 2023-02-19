الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، متمنياً له دوام التوفيق.// انتهى //17:33ت م0121