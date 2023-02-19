الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوقَّعَت الهيئة السعودية للمحامين اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف مساعدة مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لا يتمكن مِن دفع أتعاب المحاماة من الاستعانة بمحامٍ أمام مختلف الجهات القضائية، كما يأتي دعم المستفيدين وفق إستراتيجيات مدروسة بعناية؛ بهدف استقرار المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، مما يحقق استمرارية دعمهم في المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة.وقد وُقِّعت الاتفاقية في مقر الهيئة السعودية للمحامين الرئيس بالرياض، وقد مَثَّل هيئةَ المحامين المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي، ومَثَّل وزارة الموارد البشرية وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان الجريس.وتهدف الاتفاقية إلى: رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، وتقديم عدد من الخدمات مثل خدمة المعونة القضائية.كما تسعى الاتفاقية إلى تقديم العون الحقوقي والمشورة الفنية للمستحقين من الضمان الاجتماعي، والمساعدة في إعداد اللوائح القانونية وصياغتها، والترافع أمام الجهات القضائية عن مستفيدي الضمان الاجتماعي.// انتهى //17:34ت م0122